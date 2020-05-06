2020-05-06T11:54:34+03:00
В мире

Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем

Пара назвала своего первенца аббревиатурой с эльфийскими буквами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именемПевица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Канадская певица Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, рассказала о значении необычного имени своего первенца от главы Tesla и SpaceX Илона Маска.

Сына назвали X Æ A-12. Певица объяснила, что X в имени означает «неизвестную переменную», Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI, то есть «искусственный интеллект или любовь», а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.

«Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — сообщила Граймс в Twitter.

Певица отметила, что буква А в имени также означает Archangel - «ее любимую песню», а в комментарии Маск добавил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

Для Маска основателя SpaceX новорождённый стал уже шестым сыном. У Маска уже есть пять сыновей от брака с первой супругой, канадской писательницей Джастин Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обращение Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе
Медицинский эксперт правительства Британии ушел в отставку из-за визитов любовницы
В Минздраве перечислили правила, с которыми придется жить и после пандемии
Тренер рассказал, как сохранить спортивную мотивацию в период изоляции
Россия вошла в топ-5 стран по количеству зараженных коронавирусом
В России за сутки от коронавируса умерло 86 человек
ВОЗ призвала с осторожность использовать народные средства против коронавируса
Грузия предупредила Киев и Зеленского о «серьезных проблемах» от Саакашвили
Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
В Москве от коронавируса вылечились уже 8 458 человек
Спасатели поймали змею в московской квартире
Россияне стали встречать кризисы более грамотными
В МИД Украины назвали тактические задачи по «возвращению» Крыма
Бензин дорожает минимальными темпами за последние пять лет
Южнокорейская разведка назвала абсурдными слухи о болезни Ким Чен Ына
Леонид Рошаль считает оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Эксперты назвали сроки восстановления бизнеса после кризиса
Россияне стали в 10 раз чаще посещать сайты мошенников
Российские ученые разработали нанонити, способные сдерживать распространение коронавируса
За 2019 год долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей
Учёные снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России