Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем

6 Май 2020 2020-05-06T11:54:34+03:00

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Канадская певица Клэр Элис Буше, известная под сценическим псевдонимом Граймс, рассказала о значении необычного имени своего первенца от главы Tesla и SpaceX Илона Маска.

Сына назвали X Æ A-12. Певица объяснила, что X в имени означает «неизвестную переменную», Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI, то есть «искусственный интеллект или любовь», а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.

«Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — сообщила Граймс в Twitter.

Певица отметила, что буква А в имени также означает Archangel - «ее любимую песню», а в комментарии Маск добавил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

Для Маска основателя SpaceX новорождённый стал уже шестым сыном. У Маска уже есть пять сыновей от брака с первой супругой, канадской писательницей Джастин Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU