Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет

6 Май 2020 2020-05-06T12:08:22+03:00

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На фоне глобального потепления непереносимая жара может прийти в ряд стран уже к 2050 году. Ученые считают, что к этому продолжающиеся выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ожидается, что в первую очередь необратимые изменения заметят жители жарких стран. В ближайшие 30 лет температура воздуха здесь может стать опасной для жизни бедных слоев населения. При этом среднегодовые показатели в 30% стран достигнут уровня +29 градусов по Цельсию. На сегодняшний день такой показатель наблюдается только на 1% территории всей планеты, передает телеканал «360».

Ученые отмечают, что такие перемены неизбежны с учетом продолжающихся выбросов углекислого газа. Эти действия на постоянной основе приводят к нагреванию Земли. При этом изменения климата наблюдаются равномерно на всей территории нашей планеты.

Такое воздействие человека на природу скажется уже в ближайшие 30-50 лет. Подсчитали специалисты. При этом ученые отмечают, что это еще самый щадящий сценарий, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU