«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках

6 Май 2020 2020-05-06T12:22:46+03:00

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат рассказал о том, что делать с психологическим напряжением в период самоизоляции

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Депутат Виталий Милонов в эфире передачи «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» на Радио «Комсомольская правда» признал, что психологическим напряжением в период самоизоляции возрастает и предложил закончить «эпоху четырех стенок пандемии»

«Надо посмотреть те безопасные направления активности, которые могут быть сейчас использованы. При условиях жестких требований. Например, гулять в парках можно. Моя точка зрения. Потихонечку можно начинать. Но сказать, что обязательно в маске. Не близко друг к другу. Вот если вы соблюдаете это условие, тогда мы вам разрешаем», - сказал политик.

Однако он обратил внимание на то, что «опасность заключается не в том, что люди плюнут на все эти ограничения, маски снимут и будут толпой с пивасом ходить».

Милнов добавил, что сейчас весна, хорошая погода и людям разрешили ездить на дачу. «Отличная идея! Я бы вообще всех на дачу выгнал», - отметил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, начиная с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU