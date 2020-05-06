2020-05-06T12:22:46+03:00
Общество

«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат рассказал о том, что делать с психологическим напряжением в период самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Депутат Виталий МилоновДепутат Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Депутат Виталий Милонов в эфире передачи «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» на Радио «Комсомольская правда» признал, что психологическим напряжением в период самоизоляции возрастает и предложил закончить «эпоху четырех стенок пандемии»

«Надо посмотреть те безопасные направления активности, которые могут быть сейчас использованы. При условиях жестких требований. Например, гулять в парках можно. Моя точка зрения. Потихонечку можно начинать. Но сказать, что обязательно в маске. Не близко друг к другу. Вот если вы соблюдаете это условие, тогда мы вам разрешаем», - сказал политик.

Однако он обратил внимание на то, что «опасность заключается не в том, что люди плюнут на все эти ограничения, маски снимут и будут толпой с пивасом ходить».

Милнов добавил, что сейчас весна, хорошая погода и людям разрешили ездить на дачу. «Отличная идея! Я бы вообще всех на дачу выгнал», - отметил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, начиная с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт предупредил о всплеске заболеваемости коронавирусом через одну-две недели
Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов
«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»
Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии
«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках
Клинцевич прокомментировал планы США осваивать Луну без участия России
Обращение Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе