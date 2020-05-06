Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии

6 Май 2020 2020-05-06T12:23:42+03:00

Комиссия Евросоюза сегодня, 6 мая, опубликовала свои первые экономические прогнозы на весну этого года. Фото: REUTERS

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Пандемия коронавируса и ограничительные мероприятия из-за распространения инфекции привели к серьезному шоку для экономики множества стран мира. Несмотря на всестороннее реагирование со стороны властей государств и научного сообщества, эпидемии повлекла за собой социально-экономические последствия исторического масштаба. Комиссия Евросоюза сегодня, 6 мая, опубликовала свои первые экономические прогнозы на весну этого года.

По расчетам экспертов Еврокомиссии, уровень мирового валового внутреннего продукта упадет на 3,5 процента, а в следующем году снова начнет расти – примерно на 5,2%.

ВВП России в текущем году снизится на 5 процентов, а вот прогноз по 2021 году улучшен с 1,5% до 1,6% роста. Показатель Соединенных Штатов упадет на 6,5 процента вместо ранее предсказанного аналитиками роста в 1,8%. Китайский ВВП должен вырасти весной этого года, но только на 1%, а в следующем году – на 7,8 процента.

Неутешительный прогнозы на 2020 года дали эксперты ЕК и для европейских стран: уровень ВВП рухнет на 7,7% (в грядущем году рост составит 6,3%); дефицит бюджетов взлетит до 8,5% валового внутреннего продукта с прошлогодних 0,6% (самый большой рост дефицита будет в Испании и Италии).

Безработица из-за пандемии в этом году вырастет на 9,6 процента, а в 2021 году опустится на 8,6 процента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU