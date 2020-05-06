Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный

6 Май 2020 2020-05-06T13:27:42+03:00

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Американские ученые изучили структуру коронавируса COVID-19 и выяснили. что делает его таким заразным. Исследование опубликовано в журнале Journal of Molecular Biology.

Ученые сравнили вирус COVID-19 с его предшественником SARS-CoV-1, вспышка которого пришлась на 2003 год. Геномы обоих вирусов совпадают на 86%. Однако новый COVID-19 имеет некоторые сходства и с доброкачественным человеческим коронавирусом HCoV-HKU1. При этом SARS-CoV-1 обладает крайне высокой летальностью, но достаточно медленно распространяется среди людей, а HCoV-HKU1, напротив, является относительно безвредным для человека, но очень заразным. Именно сочетание этих двух вирусов делает новый коронавирус таким опасным.

Ученые также обнаружили в структуре спайкового белка, который дает коронавирусу характерную "корону", особую петлю. Она не встречается в других известных человеческих коронавирусах.

Именно эта петля позволяет вирусу крепче держаться на поверхности клетки. Он связывается с клеткой почти в 10 раз плотнее, чем коронавирус SARS-CoV-1.

- У SARS-CoV-2 странное сочетание обоих свойств — летальности и контагиозности. Мы предполагаем, что структурная петля очень важна для передачи вируса или его стабильности, или для того и другого, - отмечают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU