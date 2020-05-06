Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе

6 Май 2020 2020-05-06T14:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию из России Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе. Теперь спортсменка будет тренироваться у Евгения Плющенко, сообщает издание Sport24, ссылаясь на информированного источника.

В академии двукратного олимпийского чемпиона Плющенко работает Александр Волков, который тренировал фигуристку до ее перехода в команду Тутберидзе.

- Девочки из группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки от тренера даже онлайн. Александра Трусова уже долгое время не выходила с ним на связь. Для нее это стало большой проблемой, ведь фигуристка уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки, - рассказал источник издания, уточнив, что точкой кипения по данному вопросу стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, главной причиной ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял другой спортсменке.

Александра Трусова, по его словам, чувствовала себя ненужной в команде Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад.

Российская фигуристка пришла в группу Тутберидзе четыре года назад. Под его руководством она дважды выигрывала юниорский чемпионат и в первом взрослом сезоне одержала две победы на этапах Гран-при и завоевала бронзовые награды в Финале серии и на европейском чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU