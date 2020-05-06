Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T15:13:55+03:00

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Коронавирус обнаружен у министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает 6 мая пресс-секретарь министерства.

- Результаты теста на коронавирусную инфекции и главы министерства показали положительные результаты. Министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи пока что не идет, - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что сейчас министр работает из дома.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Сейчас его обязанности временно исполняет первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Для того, чтобы не допустить распространением коронавирусной инфекции среди коллег, премьер-министра России был изолирован и сейчас находится под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU