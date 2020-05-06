2020-05-06T14:51:51+03:00
Общество

67% россиян считают, что тесты на COVID-19 должны быть бесплатными

Только 7 процентов респондентов во время пандемии оформили медицинскую страховку
Елена АКИМОВА
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Большинство россиян уверены, что тесты на коронавирус должны быть бесплатнымиБольшинство россиян уверены, что тесты на коронавирус должны быть бесплатнымиФото: Артем КИЛЬКИН
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Пандемия коронавируса вынудила 7 процентов россиян оформить дополнительную медицинскую страховку. При этом 52% признались, что обращались за помощью по ОМС, но качество полученной консультации их не устроило. В итоге 12% из обратившихся в поликлиники предпочли повторно обратиться в платные клиники.

29% участников опроса пожаловались, что не смогли открыть больничный, когда появились симптомы болезни. 29% справились с задачей только через сутки после первого обращения, а 50 процентов без труда уладили все формальности.

Ситуация с коронавирусом многих россиян приводит к мысли, что тесты на COVID-19 должны быть бесплатными. Об этом заявили 67% опрошенных. Таковы данные опроса аналитического центра университета «Синергия».

- Несмотря на проблемы, в российской системе здравоохранения есть полюсы – мы можем вызвать врача на дом, в странах с развитой рыночной экономикой бесплатной такой услуги нет. В России же благодаря обслуживанию на дому передача коронавируса происходит значительно медленнее, чем, например, в США или Италии, - комментирует «Известиям» завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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