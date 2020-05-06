Умер заразившийся коронавирусом Игумен Тихон, главврач Троице-Сергиевой Лавры

6 Май 2020 2020-05-06T15:11:44+03:00

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Сегодня, 6 мая, от коронавирусной инфекции умер главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии Игумен Тихон (Барсуков). Священнослужитель скончался в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте лавры.

- Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, - сообщили представители лавры.

Александр Яковлевич Барсуков родился на Алтае в 1954 году и обучался в Алтайском государственном медицинском университете. Шесть лет он проработал в Медико-санитарном отделе № 27, 3-го Главного управления медздрава СССР, после чего окончил Клиническую московскую ординатуру и был принят на работу в Больницу восстановительного лечения в Зеленограде.

Работая в столичном медицинском учреждении Игумен Тихон принял Таинство крещения в возрасте 37 лет. В монастыре отец Тихон исполнял послушание главного врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Представители лавры уточнили, что этому послушанию он отдавал все свои силы.

ИСТОЧНИК KP.RU