Путин на совещании с губернаторами передал привет от Мишустина

6 Май 2020 2020-05-06T15:30:48+03:00

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Президент Владимир Путин начал совещание с губернаторами и членами правительства 6 мая с того, что передал привет собравшимся от премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, у главы кабмина обнаружили коронавирус, он сейчас находится в больнице. Но несмотря на заболевание, держит связь с коллегами из правительства по телефону. Однако, в совещании 6 мая он принимать участие не будет.

Глава государства сказал, что он каждый день на связи с премьер-министром.

- Мишустин идет на поправку, все штатно, восстанавливается, - сообщил президент.

Совещание в среду посвящено ситуации с коронавирусом в России. Ранее Владимир Путин режим самоизоляции до 11 мая включительно. Снятие блокировки или продление зависит от того, сколько в России будет новых случаев заражения.

В режиме видеосвязи члены правительства и глава Роспотребнадзора предоставили план поэтапного выхода из действующего режима блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU