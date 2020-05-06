Актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве от онкологии

6 Май 2020 2020-05-06T15:45:51+03:00

В ночь с 5 на 6 мая Татьяне стало хуже и актриса ушла из жизни

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Татьяна Паркина скончалась этой ночью в Москве в своей квартире на Большой Драгомиловской улице. 13 апреля актрисе исполнилось 68 лет. Известно, что Татьяна страдала онкологическим заболеванием, которое перешло на последнюю стадию, захватив весь организм. К сожалению, лечение уже не помогало, а носило поддерживающий характер. В ночь с 5 на 6 мая Татьяне стало хуже и актриса ушла из жизни.

- У женщины была 4 стадия рака. Она скончалась около часа ночи. - Сообщил kp.ru источник в медицинских кругах.

Татьяна Паркина известна по ролям в таких фильмах, как «Мимино», «Не могу сказать прощай», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима», «Красное и черное», «Зависть богов» и других кинокартинах. Кроме этого Татьяна принимала участие в гастролях музыкальных ансамблей в качестве вокалистки.

ИСТОЧНИК KP.RU