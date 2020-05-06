6 Май 2020 2020-05-06T16:47:42+03:00

С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки Фото: Артем КИЛЬКИН

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Московский мэр Сергей Собянин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 6 мая заявил, что выход из режима самоизоляции сферы услуг пока преждевременен.

- Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости. Но с 12 числа это дает нам возможность разрешить выход всех промышленных и строительных предприятий. Полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу, - сказал градоначальник.

Эту идею полностью одобрил президент России, отметив, что для стабильной работы промышленных предприятий должны работать смежники, и данный вопрос необходимо обсудить с регионами страны.

- Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно, - заявил глава государства Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777333" frameborder="0"></iframe> Собянин: С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки.

ИСТОЧНИК KP.RU