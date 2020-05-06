2020-05-06T17:55:48+03:00
В мире

Власти Египта будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса

С 15 мая курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха откроются, но только для граждан страны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Турция и Египет вводят ограничения по приему туристовТурция и Египет вводят ограничения по приему туристовФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Египте после открытия границ будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса. Правда, сроки снятия запрета на въезд граждан других стран пока не названы. Это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Но некоторые ограничения в Египте снимут уже с 15 мая: популярные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха возобновят работу, но принимать пока будут только граждан страны. Об этом сообщает издание Shorouk News.

С ограничениями откроется туристический сезон и в Турции. Решением властей отели могут быть заполнены максимум на 60 процентов. При заселении гостям будут выдавать маски и измерять температуру. Спа-залы и массажные комнаты в этом сезоне открывать вообще не станут. До максимального безопасного значения увеличат содержание хлора в бассейнах. Вводится запрет на использование общественных кофемашин, в ресторанах блюда будут закрыты стеклянными панелями, чтобы защитить еду от случайного чихания или кашля гостей, сообщает Daily Sabah.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник: Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах
Власти Египта будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса
Академик прокомментировал возможность переноса ЕГЭ на август
В стране с самым большим числом жертв от коронавируса в Европе с понедельника хотят снять часть ограничений
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом в магазине
Белоусов: Россия вступает в сложный экономический период на фоне коронавируса
С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: уровень госпитализации не вырос
Попова: самоизоляция помогла сгладить пик заболеваемости коронавирусом
Попова назвала три этапа снятия блокировки по коронавирусу
Путин призвал не спешить со снятием ограничений в регионах, чтобы не допустить "откат назад"
На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян
В Роспотребнадзоре рассказали, почему во время бега проще заразиться коронавирусом
Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Олег Николаев дал старт песенному марафону «Наш День Победы» в Чувашии
Банки одобрили предпринимателям 60 процентов заявок на кредитные отсрочки
Коронавирус у Ольги Любимовой: что известно о состоянии здоровья министра культуры РФ
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемией
Актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве от онкологии
Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины