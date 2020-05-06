Власти Египта будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T17:55:48+03:00

С 15 мая курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха откроются, но только для граждан страны

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В Египте после открытия границ будут требовать с иностранных туристов справки об отсутствии коронавируса. Правда, сроки снятия запрета на въезд граждан других стран пока не названы. Это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.

Но некоторые ограничения в Египте снимут уже с 15 мая: популярные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха возобновят работу, но принимать пока будут только граждан страны. Об этом сообщает издание Shorouk News.

С ограничениями откроется туристический сезон и в Турции. Решением властей отели могут быть заполнены максимум на 60 процентов. При заселении гостям будут выдавать маски и измерять температуру. Спа-залы и массажные комнаты в этом сезоне открывать вообще не станут. До максимального безопасного значения увеличат содержание хлора в бассейнах. Вводится запрет на использование общественных кофемашин, в ресторанах блюда будут закрыты стеклянными панелями, чтобы защитить еду от случайного чихания или кашля гостей, сообщает Daily Sabah.

ИСТОЧНИК KP.RU