В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра»

6 Май 2020 2020-05-06T18:48:35+03:00

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В Кремле не придают большого значения опросам «Левада-центра», показывающим снижение рейтинга Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об исследовании центра, показавшего, что в апреле рейтинг Путина снизился на несколько пунктов по сравнению с мартом.

- Насчет опросов "Левада-центра" мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов, - сказал Песков. - Существуют и другие опросы, которые дают иную картину.

ИСТОЧНИК KP.RU