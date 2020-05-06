В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра»
Песков прокомментировал исследование про рейтинг Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле не придают большого значения опросам «Левада-центра», показывающим снижение рейтинга Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об исследовании центра, показавшего, что в апреле рейтинг Путина снизился на несколько пунктов по сравнению с мартом.
- Насчет опросов "Левада-центра" мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов, - сказал Песков. - Существуют и другие опросы, которые дают иную картину.
ИСТОЧНИК KP.RU