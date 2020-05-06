В Польше из-за коронавируса отложат выборы президента
Президентские выборы в стране должны были пройти 10 мая
Сейм Польши рассматривает возможность перенести голосование на 17 или 23 маяФото: REUTERS
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В Польше из-за коронавируса COVID-19 решили отложить выборы президента, которые должны были пройти 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года.
Ранее польские депутаты предложили провести голосование в онлай-режиме, но идею заочных президентских выборов отклонила верхняя палата польского парламента (сенат).
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ИСТОЧНИК KP.RU