Цветочная Луна: прямая онлайн-трансляция, как мир наблюдает последнее Суперлуние 2020 года
Этой ночью мир наблюдает последнее Суперлуние 2020 года, которое назвали «Цветочная Луна», потому что именно в это время на планете расцветают весенние цветы и цветут деревья. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию этого уникального астрономического явления.
Майское полнолуние началось в четверг, 7 мая, в 13:45 по московскому времени (10:45 UTC), само же ночное светило взошло в небе в 20:30 (мск), и с этого момента полную Луну очень хорошо видно.
К слову, считается, что именно в эту ночь на 7 мая можно загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется. Для этого нужно посмотреть на Цветочную Луну и в ярких красках представить себе, как сбывается ваша мечта.
Нынешнее суперлуние – последнее из трех суперлуний этого года, и естественный спутник Земли находится дальше от нашей планеты, чем супер-луны в марте и апреле. Расстояние от Земли до Луны 7 мая составляет 361,184 километра.
Цветочная Луна : прямая трансляция.Следим в режиме онлайн за последним Суперлунием года. Его назвали цветочной Луной потому, что именно сейчас в мире расцветают весенние цветы на нашем сайте KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU