Цветочная Луна: прямая онлайн-трансляция, как мир наблюдает последнее Суперлуние 2020 года

7 Май 2020 2020-05-07T00:34:05+03:00

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Этой ночью мир наблюдает последнее Суперлуние 2020 года, которое назвали «Цветочная Луна», потому что именно в это время на планете расцветают весенние цветы и цветут деревья. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию этого уникального астрономического явления.

Майское полнолуние началось в четверг, 7 мая, в 13:45 по московскому времени (10:45 UTC), само же ночное светило взошло в небе в 20:30 (мск), и с этого момента полную Луну очень хорошо видно.

К слову, считается, что именно в эту ночь на 7 мая можно загадать самое заветное желание, которое обязательно сбудется. Для этого нужно посмотреть на Цветочную Луну и в ярких красках представить себе, как сбывается ваша мечта.

Нынешнее суперлуние – последнее из трех суперлуний этого года, и естественный спутник Земли находится дальше от нашей планеты, чем супер-луны в марте и апреле. Расстояние от Земли до Луны 7 мая составляет 361,184 километра.

Цветочная Луна : прямая трансляция.Следим в режиме онлайн за последним Суперлунием года. Его назвали цветочной Луной потому, что именно сейчас в мире расцветают весенние цветы на нашем сайте KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU