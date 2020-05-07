2020-05-07T01:47:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

Строгий режим самоизоляции предполагается ослаблять в три этапа
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапаРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапаФото: Мария ЛЕНЦ
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На совещании с президентом России в среду, 7 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила план постепенной отмены введенных из-за вспышки коронавируса COVID-19 ограничений.

По ее словам, строгий режим самоизоляции нужно проводить в три этапа: сначала, на первом этапе, россиянам могут разрешить пробежки и занятия спортом на улице – конечно, люди при этом должны соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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