В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T01:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На совещании с президентом России в среду, 7 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила план постепенной отмены введенных из-за вспышки коронавируса COVID-19 ограничений.

По ее словам, строгий режим самоизоляции нужно проводить в три этапа: сначала, на первом этапе, россиянам могут разрешить пробежки и занятия спортом на улице – конечно, люди при этом должны соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU