2020-05-07T10:26:35+03:00
Звезды

Китайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировки

Зрителей озадачило кино, из-за жесткой цензуры больше похожее на порноролик
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировкиКитайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По центральному телевидению Китая на днях показали документальный фильм с участием английского футболиста Дэвида Бекхэма под названием «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное». Во время показа фильма у китайцев возникла большая проблема: оказалось, что все тело известного спортсмена покрыто татуировками, а показывать по центральному телевидению в Китае нельзя по соображениям цензуры.

Дело в том, что в фильме Дэвид Бекхэм со своими приятелями путешествует по Бразилии, где очень жарко, поэтому постоянно появляется в кадре в одежде с короткими рукавами или и вовсе топлесс. Как обратил внимание продюсер издания Quartz Тони Лин, фильм явно не был рассчитан на дополнительную цензуру: «китайская» версия выглядит весьма курьёзно, ведь в некоторых кадрах телевидению пришлось полностью зацензурить тело актера, превратив его в размытое пятно.

По словам Тони Лина, властями Китая установлены очень жесткие правила цензуры, поэтому каналы часто занимаются самоцензурой и на всякий случай убирают из кадра татуировки и серьги или маскируют глубокие вырезы в женской одежде. Этим атрибутам на телевидениях «объявили войну», — их цензурят, чтобы вернуть жителей страны к «базовым социалистическим ценностям».

Кадр из китайской версии фильма «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное»

Кадр из китайской версии фильма «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное»

ИСТОЧНИК KP.RU

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