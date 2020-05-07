2020-05-07T10:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемии

Такой законопроект уже подготовили в правительстве России
Ксения АНУФРИЕВА
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Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемииПеревозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кабинет министров готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздушному пространству, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты во время пандемии. Соответствующий законопроект перевозчики уже назвали спасательным, ведь в противном случае многие отрасли ждут массовые банкротства, сообщает «Коммерсантъ».

Правительство, по данным издания, уже подготовило проект закона, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Некоторые эксперты отметили, что решение лишить клиентов возможности вернуть свои деньги за не оказанную услугу противоречит общим нормам права России.

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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