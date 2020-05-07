2020-05-07T12:44:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Сейчас в столице выявлено 92 676 заболевших
Ася КУЗНЕЦОВА
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Москва вводит обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местахМосква вводит обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объяснил, что количество предполагаемых заражённых вычислено по результатам анализов 100 тысяч москвичей за последние три дня. Оказалось, что антитела есть 2 300 из 100 000, что равно 2-2,5%. Проекция на 15 миллионов жителей города дала число 300 000.

Мэр также сообщил, что в Москве вступает в силу режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Об ослаблении режима ограничений из-за коронавируса в Москве говорить преждевременно, также отметил столичный мэр.

За последнюю неделю в Москве удвоили число проводимых тестирований на коронавирус. Ежедневно в городе проводят 40 тысяч тестов, их число будут увеличивать, добавила вице-мэр Анастасия Ракова.

Кроме того Сергей Собянин сообщил, что ранее власти Москвы полагали, что с распространением коронавируса в столице будет возможно справиться за полторы или две недели.

- Но сейчас понимаем, что будем жить в новой реальности долго, - отметил мэр Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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