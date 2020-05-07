2020-05-07T13:33:56+03:00
Общество

Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер

По версии полицейских, геймера ударило током
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мужчина умер во время игры в мобильный телефонМужчина умер во время игры в мобильный телефонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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32-летний житель Таиланда скончался в собственной кровати во время игры в в мобильный телефон. Тело курьера Тиннакорна Раттанауппафана было обнаружено утром, 1 мая. Его решили проведать коллеги, которые были слишком обеспокоены тем, что мужчина уже несколько дней не выходит на связь.

По словам коллег, Тиннакорн лежал на матрасе возле окна. В руках у него был включенный в розетку мобильный телефон. Обнаружив, что мужчина мертв, друзья вызвали полицию, пишет Daily Mail.

Полицейские выяснили, что Тиннакорн скончался около двух дней назад, и, скорее всего, это был несчастный случай.

- Мы не обнаружили следов борьбы. Поэтому мы считаем, что он скончался от удара током, так как на его руках есть электрические ожоги, - заключили в полиции.

Друзья покойного утверждают, что у него не было никаких серьезных жизненных проблем. Единственное. что сильно беспокоило окружающих, - это его необъяснима страсть к компьютерным играм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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