Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции

7 Май 2020 2020-05-07T16:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Архангельская область активно реализует программу господдержки развития сельского хозяйства: в прошлом году в помощь аграриям регион выделил около 1,1 млрд рублей. Большая часть субсидий пошла на развитие производства молока, мяса и овощей. Инвестиции в сельхозпроизводителей оказались успешными - по оценке регионального министерства АПК, в 2019 году прибыльность хозяйств выросла, и каждый вложенный рубль госсубсидий принес доход в 6 рублей 16 копеек. Средства из внебюджетных источников, инвестированные в архангельские сельхозпредприятия, также увеличились на 7% и составили 750 млн рублей. Всего в прошлом году область произвела сельхозтоваров на 10 млрд рублей.

По мнению врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, региону необходимо увеличить долю собственной сельскохозяйственной продукции. Во время совещания по развитию регионального АПК 7 мая глава области поручил разработать предложения, которые помогут нарастить производство аграрным предприятиям Поморья.

- Показатели производства и потребления свидетельствуют о том, что рынок области готов принять большее количество сельскохозяйственной продукции, выращенной местными производителями, - отметил Александр Цыбульский. - Необходимо сформировать предложения по увеличению доли собственного сельскохозяйственного производства. Решение этой задачи позволит создать дополнительные рабочие места, обеспечить комплексное развитие сельских территорий.

Кроме производства молока, племенного животноводства и элитного семеноводства перспективным направлением в регионе становятся рыбные хозяйства. В прошлом году в Поморье появились сразу четыре новых рыбоводческих фермы, на которых разводят форель. Теперь в Архангельской области работают уже 10 таких хозяйств. Благодаря новым предприятиям объемы выращенной рыбы в регионе увеличились со 110 до 170 тонн в год.