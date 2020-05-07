2020-05-07T17:44:30+03:00
Общество

Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%

В апреле резко выросло число жалоб на домашнее насилие
Ксения АНУФРИЕВА
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Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Представители Всемирной организации здравоохранения рассказали, что многие страны мира сообщают об увеличении в апреле количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию во время режиме изоляции или карантина из-за распространения коронавируса.

Число таких вызовов, по данным специалистов, увеличилось более чем на 60 процентов по сравнению с прошлым годом.

- Многие государства сообщают об увеличении в апреле на 60% числа экстренных звонков со стороны женщин из-за домашнего насилия, - рассказал руководитель подразделения Организации в Европе доктор Ханс Клюге.

Специалист ВОЗ Изабель Йорди сообщила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам ООН, в мире произойдет еще около 30 миллионов случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса будут продлены еще на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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