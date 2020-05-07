Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы
В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Подчёркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям», - говорится в заявлении пресс-службы.
Главы государств также обсудили положение на мировом рынке нефти, отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК, которое заработало с 1 мая.
Трамп и Путин дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. В ходе разговора американский лидер предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU