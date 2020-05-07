Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия

7 Май 2020 2020-05-07T21:18:53+03:00

Почти 500 тысяч человек снова начнут трудится после перерыва на карантин

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Сергей Собянин с 12 мая разрешил возобновить работу всем строительным и промышленным предприятиям Москвы. Мэр столицы снял с них ограничительные меры с условием, что на производстве будут строго соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, после майских праздников только на промышленных предприятиях к работе вернутся около 200 тысяч сотрудников. А с учетом строительных площадок опять начнут трудиться около 500 тысяч человек.

- Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена, - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время карантина в столице работали только 350 из 720 промышленных предприятий. Это отрасли, имеющие для города стратегическое и социальное значение: ОПК, пищевая отрасль, фармацевтика, предприятия - производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, необходимых для борьбы с распространением кронавируса. С 12 мая начнется постепенное возобновление работы всех остальных промышленных предприятий Москвы.

Как отметил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в нынешней непростой экономической ситуации очень важно, чтобы люди не теряли источники заработка, а экономика Москвы как можно быстрее пришла в норму.

- Мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме, - подчеркнул Ефимов. - Поэтому мы разработали план поэтапного восстановления. На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе.

До 31 мая руководители промышленных предприятий столицы обязаны организовать тестирование на COVID-19 не менее 10% рабочих коллективов. А с 1 июня — проводить такое же количество тестирований ежедневно. На предприятиях, где по техническим причинам невозможно организовать социальную дистанцию, предприятия должны поставить перегородки. Работникам будут выдаваться перчатки, маски и антисептики.