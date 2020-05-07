Трамп назвал «изменой» уголовное преследование экс-советника Флинна

7 Май 2020 2020-05-07T23:10:23+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал «изменой» уголовное преследование бывшего советника по национальной безопасности Майкл Флинн. По словам американского лидера, инициаторы дела должны «заплатить большую цену».

Напомним, ушедший в отставку советник президента США стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не поведал агентам ФБР всех деталей своего телефонного разговора с российским послом Сергеем Кисляком перед Новым годом.

В беседе с сотрудниками ФБР 24 января Флинн сообщил, что в ходе телефонного разговора не обсуждал вопрос антироссийских санкций, однако, американские спецслужбы, прослушивавшие переговоры, утверждают, что это не так.

Трамп в свою очередь заявил, что не поручал своему советнику обсуждать с российским послом возможную отмену санкций против России, но вполне мог бы дать ему такое поручение.

В четверг, 7 мая, Минюст США сообщил о прекращении уголовное дело против Флинна. Как сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы суда, ведомство приостанавливает рассмотрение дела «после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию».

ИСТОЧНИК KP.RU