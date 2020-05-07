СК вычислил еще одного участника убийства «Япончика»

7 Май 2020 2020-05-07T23:26:31+03:00

Следствию предстоит тщательно разобраться во всех деталях произошедшего почти 11 лет назад убийства

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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу еще одного участника убийства «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного больше по кличке «Япончик». Джамбула Джанашию вменяют незаконный оборот оружия и соучастие в убийстве в составе организованной группы. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как передает РИА Новости, мужчину задержали в собственной квартире на окраине Москвы. Он останется под арестом до 6 июля.

Напомним 25 февраля суд отправил под стражу другого фигуранта этого дела — Муртаза Шаданию. По данным следственного комитета, именно он передал ту самую снайперскую винтовку, лишившую криминального авторитета жизни, передал уже осужденный Каха Газзаев. Ранее он подозревался и в подаче сигнала, когда в 28 июля 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова.

Напомним, более подробно об этом убийстве «Комсомолка» рассказывала в материале «Японичка хотели не убить, а унизить?».

ИСТОЧНИК KP.RU