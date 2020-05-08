Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и с сигарой во рту

8 Май 2020 2020-05-08T04:12:24+03:00

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Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продемонстрировал своим подписчикам в Instagram «идеальную растяжку», опубликовав довольно забавное видео занятий физкультурой на кухонном столе. Да еще и с сигарой в зубах.

72-летний «железный Арни» соблюдает режим самоизоляции, поэтому чтобы поддерживать отличную физическую форму, делает упражнения дома.

«Гибкость так же важна, как и прокачка», - так называется его новый ролик, уже собравший около двух миллионов просмотров.

На видео Шварценеггер в кроссовках, спортивных штанах и футболке, сидит на шпагате на кухонном столе и поочередно тянется вытянутыми руками к носкам обуви, старательно делая вид, что такая тренировка дается ему нелегко.

Все это выглядит достаточно натурально, пока «уставший» актер, подбоченясь, не отходит от стола со словами: «Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой».

Только в этот момент зрителю становится понятно, что его разыграли, и ноги не настоящие.

Стоит отметить, что «Терминатор всех времен и народов» большой шутник. Например, как писал сайт kp.ru, однажды Шварценеггер притворился бездомным бродягой и улегся «спать» у подножия памятника самому себе.

schwarzenegger Шварценеггер демонстрирует идеальную растяжку на кухонном столе

ИСТОЧНИК KP.RU