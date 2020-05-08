Олег Говорун покидает пост гендиректора Фонда дольщиков по собственному желанию

8 Май 2020 2020-05-08T09:33:09+03:00

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Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун покидает свой пост, который занимал с августа 2019 года.

- Он написал заявление о снятии с себя полномочий гендиректора по собственному желанию, - пояснил «КП» руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. - Далее, в соответствии с законом, его отставку должен принять Председатель Правительства РФ. До этого Олег Говорун продолжит исполнять обязанности генерального директора Фонда защиты прав дольщиков.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства был создан в конце 2017 года по поручению президента Владимира Путина. С осени 2019 года, после того как гендиректором Фонда стал Олег Говорун, были приняты решения, позволяющие восстановить права более 17 тысяч граждан — участников долевого строительства. По 79 домам было принято решение о завершении строительства, что позволит получит ключи от своих квартир более 8 тысяч дольщикам. По 150 домам решено выплатить компенсации — еще более 9 тысячам дольщиков. На 7 мая 7,7 тысяч участников долевого строительства в 20 регионах уже выплаты получили — на общую сумму в 12,6 млрд рублей.

-За время работы Олег Маркович привнес существенный вклад в работу Фонда, - считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. - Так, при нем серьезно усилился акцент на решение проблем дольщиков в регионах страны, существенно выросли масштабы практики по созданию региональных фондов. Как итог, сейчас работают, вероятно, наиболее эффективные механизмы выявления проблем обманутых дольщиков и дальнейшего их решения. Считаю, что тысячи семей дольщиков, которые при его руководстве были восстановлены в правах, - самый главный результат его работы.