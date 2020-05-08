Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
Специалисты Рособрнадзора рассматривают возможность проведения ЕГЭ в августе этого года. До этого передвинуть экзамен на этот месяц из-за ситуации с коронавирусом рекомендовали в российском министерстве здравоохранения.
- Сейчас рассматриваются разные сценарии проведения экзамена для выпускников старших классов в 2020 году. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в связи с распространением инфекции. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные учреждения, а аттестаты выдать на основании годовых отметок,- рассказали в пресс-службе ведомства.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ будет безопасно провести только в конце этого лета или начале осени.
Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания экзамена, по которому ЕГЭ может начаться примерно 8 июня этого года, а завершиться 11 июля. Регионам рекомендовали завершить учебу для школьников 1-8 классов до 15-16 мая, для учеников 10 классов - до 30 мая, а для 9 и 11 классов - до 5 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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