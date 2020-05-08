Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету
Вероятность заразиться коронавирусом из-за курения сигареты действительно существует, если контактировавший с инфекцией человек будет трогать ее немытыми руками. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора 8 мая для портала стопкоронавирус.рф.
- Сами сигареты в пачке, конечно, источником болезни быть не могут. Можно подхватить инфекцию, если взять сигарету грязными руками и начать курить, в таком случае возможно контактная передача вируса, - отметили специалисты.
В Роспотребнадзоре также рассказали о заражении человека при контакте с телом погибшего от коронавируса.
- Инфекция не исчезает сразу, даже после смерти зараженного. В течение нескольких дней коронавирус может сохраняться в тканях тела. Поэтому на похоронах необходимо соблюдать все меры предосторожности и избегать прямого тактильного контакта с телом умершего пациента, - добавили эксперты ведомства.
В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Кроме того, по информации ведомства, коронавирус не любит жаркую погоду и практически полностью теряет свою инфекционную активность при большой температуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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