2020-05-08T14:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету

Это может случиться, если взять ее грязными руками
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигаретуЭксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигаретуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вероятность заразиться коронавирусом из-за курения сигареты действительно существует, если контактировавший с инфекцией человек будет трогать ее немытыми руками. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора 8 мая для портала стопкоронавирус.рф.

- Сами сигареты в пачке, конечно, источником болезни быть не могут. Можно подхватить инфекцию, если взять сигарету грязными руками и начать курить, в таком случае возможно контактная передача вируса, - отметили специалисты.

В Роспотребнадзоре также рассказали о заражении человека при контакте с телом погибшего от коронавируса.

- Инфекция не исчезает сразу, даже после смерти зараженного. В течение нескольких дней коронавирус может сохраняться в тканях тела. Поэтому на похоронах необходимо соблюдать все меры предосторожности и избегать прямого тактильного контакта с телом умершего пациента, - добавили эксперты ведомства.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Кроме того, по информации ведомства, коронавирус не любит жаркую погоду и практически полностью теряет свою инфекционную активность при большой температуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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