Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету

8 Май 2020 2020-05-08T14:21:51+03:00

Это может случиться, если взять ее грязными руками

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Вероятность заразиться коронавирусом из-за курения сигареты действительно существует, если контактировавший с инфекцией человек будет трогать ее немытыми руками. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора 8 мая для портала стопкоронавирус.рф.

- Сами сигареты в пачке, конечно, источником болезни быть не могут. Можно подхватить инфекцию, если взять сигарету грязными руками и начать курить, в таком случае возможно контактная передача вируса, - отметили специалисты.

В Роспотребнадзоре также рассказали о заражении человека при контакте с телом погибшего от коронавируса.

- Инфекция не исчезает сразу, даже после смерти зараженного. В течение нескольких дней коронавирус может сохраняться в тканях тела. Поэтому на похоронах необходимо соблюдать все меры предосторожности и избегать прямого тактильного контакта с телом умершего пациента, - добавили эксперты ведомства.

В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что коронавирус так же, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. Кроме того, по информации ведомства, коронавирус не любит жаркую погоду и практически полностью теряет свою инфекционную активность при большой температуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU