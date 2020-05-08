Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

8 Май 2020 2020-05-08T14:59:03+03:00

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Количество буровых установок для добычи энергетических ресурсов в Соединенных Штатах на этой недели сократилось до минимального значения, побив антирекорд 1940 года. Об этом 8 мая сообщает Reuters.

Беспрецедентные проблемы с нефтью и газом в стране начались из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к серьезному экономическому кризису в стране и огромному снижению спроса на топливо во всех странах мира.

На прошлой неделе количество буровых установок в Соединенных Штатах было всего на 4 больше, чем весной 2016 года. За последние полтора месяца число установок падает примерно на 55 в неделю: в апреле их стало меньше на 62%, чем в этот же период прошлого года.

Американские аналитики считают, что к концу 2020 года их останется всего 200, то есть в четыре раза меньше, чем в конце минувшего года, а в 2021 году будет работать около 225 установок. Антирекорд по количеству буровых установок наблюдался и на территории Канады – там их было всего 26 на прошлой неделе.

Цена нефти марки WTI 8 мая достигла 25 долларов за баррель. Такой уровень приводит к убыткам компаний, а один из пионеров американской сланцевой отрасли Chesapeake Energy уже начал готовиться к банкротству. Американские власти заявили о необходимости помочь отрасли, но конкретного плана действий по данному вопроса пока что не представили.

ИСТОЧНИК KP.RU