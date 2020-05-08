2020-05-08T16:22:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя

Министра уже выписали из стационара
Ксения АНУФРИЕВА
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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании правительства РФ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССМинистр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на заседании правительства РФ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Глава министерства строительства Владимир Якушев выписан из стационара, он продолжит лечиться от коронавирусной инфекции дома. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Медики также подтвердили заражением коронавирусной инфекцией у одного из заместителей министра Якушева Дмитрия Волкова. Исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России временно назначили Никиту Стасишина.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр культуры Любимова заразилась коронавирусом. Сейчас Ольга Любимова работает удаленно из дома, проводит совещания в режиме видеоконференций. По сообщению пресс-службы Министерства, Любимова участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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