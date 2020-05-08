2020-05-08T16:09:17+03:00
Экономика

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара

Это будет ответом на обвинения в распространении коронавируса со стороны американцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллараКитай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии. Об этом 8 мая предупредили китайские аналитики, сообщает South China Morning Post.

Специалисты отметили, что на такой шаг китайские власти могут пойти в самых неподходящий для США момент.

- Сокращение вложений в американские казначейские облигации и продажа госдолга может стать ответом Пекина на обострение торговых отношений и заявлений о том, что эпидемия распространилась по миру по вине Китая, - рассказала экономист ING Bank по Большому Китаю Айрис Панг.

В настоящее время США должны Китаю примерно 1,1 триллион долларов. Американские власти могут списать часть долга перед КНР, хотя они неоднократно заявляли, что никогда не сделают этого.

Китай, как полагают эксперты, может резко уменьшить объем вложений в американские ценные бумаги. Данное решение может обернуться беспрецедентным обвалом американской валют и финансовых рынков США, а наводнение рынка казначейскими облигациями США будет означать снижение их стоимости и резкий рост доходности. Но при этом ущерб понесет и китайская стороны, в случае глобальной финансовой катастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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