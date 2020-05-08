Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве

8 Май 2020 2020-05-08T17:49:20+03:00

Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского

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Московский суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей.

- Судом было удовлетворено ходатайство следственных органов. Тверской суд столицы избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил ТАСС представитель суда.

Создатель паблика обвиняется по статья 163 Уголовного кодекса за вымогательство группой лиц.Он был задержан вчера, 7 мая, специалисты организовали в квартире подозреваемого обыск.

Ранее обыск в квартире Владимира Воронцова проводили в середине апреля - тогда он был с делом о фейковых публикациях в социальной сети про коронавирус. Следственный комитет тогда завёл уголовное дело о "публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", но в нем основатель проекта фигурировал как свидетель.

ИСТОЧНИК KP.RU