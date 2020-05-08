Facebook обновила дизайн сайта для компьютеров

8 Май 2020 2020-05-08T21:09:09+03:00

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Facebook обновила дизайн сети для персональных компьютеров. В новой версии пропала синяя шапка профиля, а у пользователей появилась возможность включать темную тему.

Facebook обновила дизайн

Еще одно немаловажное изменение - это упрощенное создание страниц и групп. Теперь для этого потребуется всего пару кликов. Надо выбрать обложку, уровень приватности, указать название и некоторую другую информацию. Готовую страницу можно предварительно посмотреть и оценить её внешний вид.

Пользователи также отмечают, что в новом дизайне домашняя страница и другие разделы загружаются гораздо быстрее, сообщают в блоге компании.

Facebook обновила дизайн

Главная страница, как и раньше, разделена на три колонки: основное меню с быстрыми ссылками, новостная лента, а также контакты и события.

Чтобы перейти в новый дизайн, нужно зайти в настройки аккаунта и выбрать опцию «переключиться на новый Facebook».

ИСТОЧНИК KP.RU