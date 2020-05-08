2020-05-08T23:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Ракова назвала места, где москвичи смогут находиться без масок и перчаток

Заместитель главы Москвы считает такие меры разумными и необходимыми
Юлия КЕКОВА
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Распространение коронавируса в стране и столице требует все более жесткий мер. Так, после 12 мая в Москве граждане смогут находиться без масок и перчаток только дома и в отдельном рабочем кабинете.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, к категории общественных мест относится все, кроме вашего жилья. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

- Общественное место - это все, за исключением, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите исключительно одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного гортранспорта обязательно должны использовать средства защиты - быть в масках и перчатках, - рассказала Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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