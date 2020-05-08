2020-05-09T00:15:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в России

В ведомстве отмечают, что все должно происходить поэтапно
Юлия КЕКОВА
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Гражданам рекомендуют носить маскиГражданам рекомендуют носить маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер в стране, введенных из-за распространения коронавируса. Информация опубликована на сайте ведомства.

Сообщается, что рекомендации по снятию ограничительных мер - это специальный методический инструмент, предусматривающий этапность. Отмечается, что губернаторы российских регионов в праве самостоятельно принимать решения о датах снятия запретов на каждом из этапов. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничений будет индивидуальным в связи с числом инфицированных коронавирусом.

- Первоначально станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Условием для их работы будет исключение одномоментного контакта большого числа людей, - говорится в материале ведомства.

На втором этапе осуществлять свою деятельность смогут предприятия торговли большей площади, а также и отдельные образовательные организации.

Возобновить привычный режим работы, без ограничений по числу людей в помещении, можно будет только на последнем, третьем этапе.

- Возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг - предприятий общественного питания, гостиниц, всех без исключения образовательных учреждений, - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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