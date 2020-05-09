США назвали условие для продления ракетного договора с Россией

9 Май 2020 2020-05-09T03:23:52+03:00

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США заявили России об условии, необходимого для продления договора между странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Washington Times рассказал, что теперь ракетное соглашение должно включать в себя новые оружейные системы.

По мнению американского представителя, российская экономика в целом якобы "находится в руинах". Причиной этому Биллингсли считает последствия эпидемии коронавируса в стране. Также он отметил, что на данный момент весь бюджет РФ напрямую зависит от высоких цен на нефть, которые в ближайшем будущем не прогнозируются.

- Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить договор. Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах, - отметил посланник.

ИСТОЧНИК KP.RU