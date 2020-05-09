Российский посол в США заявил, что попытка принизить роль СССР в победе над фашизмом неприемлема
Посол России в США Анатолий Антонов накануне 9 мая высказался об отношении стран, в том числе и штатов, к победе над фашизмом.
Ранее в Белом Доме сделали заявление о том, что справиться с нацизмом удалось усилиями двух стран - США и Великобритании. Причем, такие заявления на Западе звучат не впервые. Советский Союз либо вообще не вспоминают, либо говорят о нем, но как о "виновнике", якобы СССР такой же инициатор войны, как и гитлеровская Германия.
- Ряд стран и, в том числе, в США, пытаются порой даже обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек,- сказал Антонов. Заявление размещено в фейсбуке.
Посол считает - молчать о таких попытках переписать историю, нельзя. Но доносить информацию, что именно советские солдаты отстояли независимость Европы, необходимо "спокойно и агрументировано".
ИСТОЧНИК KP.RU