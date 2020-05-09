У личной помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус

9 Май 2020 2020-05-09T07:55:59+03:00

Дочь американского президента и ее муж Джаред Кушнер теперь проходят тестирование на вирус

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Коронавирус в США распространился настолько, что защищенными не может считать себя никто. Вирус находят у сотрудников даже среди сотрудников Белого дома и их ближайших родственников.

Американский президент уже сам несколько раз был в одном шагу от заражения - он контактировал с зараженными и теми, кто мог быть переносчиком из-за контактов с инфицированным. В пятницу он сообщил, что пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер дала положительный результат на коронавиурс. Это второй инфицированный человек из офиса президента.

Теперь под наблюдением врачей дочь Трампа, Иванка. У ее личной помощницы нашли коронавирус.

- По словам источника, она работает в течение почти двух месяцев у Иванки и была протестирована,- сообщает CNN.

Иванку и ее мужа Джареда Кушнера направили на тестирование, в обоих случаях тест был отрицательным, но их попросили соблюдать карантин, поскольку болезнь может проявляться от 2 до 20 дней, хотя в среднем инкубационный период до 14 дней.

Иванка работает в Белом доме, президент назначил ее своим советником.

ИСТОЧНИК KP.RU