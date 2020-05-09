Из резервного фонда Чувашии на борьбу с коронавирусом выделят ещё 270 млн рублей

9 Май 2020 2020-05-09T14:08:17+03:00

Новые финансовые поступления в первую очередь направят на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических, в том числе профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже в ближайшее время на борьбу с коронавирусом в Чувашии направят порядка 271 млн. рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев.

В распоряжении говорится, что дополнительные средства понадобятся на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти Чувашской Республики.

Новые финансовые поступления в первую очередь направят на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических, в том числе профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что в феврале на меры для борьбы с новым вирусом выделили 50 млн. рублей. Еще 128 млн. рублей выписали из резервного фонда в начале апреля, когда стало очевидно, что коронавирус получил широкое распространение. Эти средства разделили между Минтрудом и Минздравом. А в конце апреля выделили еще 8361,7 тыс. рублей для стабилизации эпидемиологической ситуации. Распорядителем средств стал ГКЧС Чувашии, который распределит бюджетную поддержку по муниципалитетам.