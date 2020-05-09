Наталья Орейро восхитила поклонников советской песней в честь Дня Победы
Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталья Орейро восхитила своих поклонников, исполнив советскую песню в четь Дня Победы 9 мая. Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На видеозаписи Наталья Орейро с акцентом исполнила песню ««Нам нужна одна победа» автора Булата Окуджава. Публикация уже набрала более 80 тысяч просмотров.
- С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю, - написала певица.
Пользователи сети очень высоко оценили исполнение знаменитой песни из уст уругвайской певицы, отметив, что это было очень трогательно, а сама Наталья – «большая молодец».
Весной прошлого года певица захотела получить российской гражданство. Во время своего участия в телевизионном шоу «Вечерний Ургант» Наталья Орейро обратилась к главе государства Владимиру Путину, попросив выдать ей паспорт России и пояснив, что была в стране уже более 15 раз, поэтому считает себя достойной гражданства.
ИСТОЧНИК KP.RU