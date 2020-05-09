Наталья Орейро восхитила поклонников советской песней в честь Дня Победы

9 Май 2020 2020-05-09T15:51:58+03:00

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Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталья Орейро восхитила своих поклонников, исполнив советскую песню в четь Дня Победы 9 мая. Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На видеозаписи Наталья Орейро с акцентом исполнила песню ««Нам нужна одна победа» автора Булата Окуджава. Публикация уже набрала более 80 тысяч просмотров.

- С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю, - написала певица.

natalia_oreiro_world Наталия Орейро спела на русском языке в честь 9 мая

Пользователи сети очень высоко оценили исполнение знаменитой песни из уст уругвайской певицы, отметив, что это было очень трогательно, а сама Наталья – «большая молодец».

Весной прошлого года певица захотела получить российской гражданство. Во время своего участия в телевизионном шоу «Вечерний Ургант» Наталья Орейро обратилась к главе государства Владимиру Путину, попросив выдать ей паспорт России и пояснив, что была в стране уже более 15 раз, поэтому считает себя достойной гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU