Facebook удаляет легендарное фото знамени Победы над Рейхстагом
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала блокировать пользователей за публикации легендарной фотографии знамени Победы над Рейхстагом. На это 9 мая обратили внимание многие пользователи сети, которые пытались почтить память солдат и поздравить своих подписчиков с Днем Победы, разместив на своей странице данную фотографию.
В предупреждении после удаления снимка и блокировки Facebook сообщает пользователям, что они не смогут ничего публиковать на своей странице в ближайшие сутки. При этом повторное «нарушение» грозит баном на три дня.
В сообщении указывается, что публикация «нарушает нормы сообщества в отношении публикации символики, похвалы или поддержки опасных людей и организаций ». Что именно социальная сеть посчитала «опасной» - знамя Победы Великой Отечественной войны или советского солдата на башне – пользователи Facebook так и не поняли.
ИСТОЧНИК KP.RU