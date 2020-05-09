Facebook удаляет легендарное фото знамени Победы над Рейхстагом

9 Май 2020 2020-05-09T18:58:51+03:00

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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала блокировать пользователей за публикации легендарной фотографии знамени Победы над Рейхстагом. На это 9 мая обратили внимание многие пользователи сети, которые пытались почтить память солдат и поздравить своих подписчиков с Днем Победы, разместив на своей странице данную фотографию.

В предупреждении после удаления снимка и блокировки Facebook сообщает пользователям, что они не смогут ничего публиковать на своей странице в ближайшие сутки. При этом повторное «нарушение» грозит баном на три дня.

В сообщении указывается, что публикация «нарушает нормы сообщества в отношении публикации символики, похвалы или поддержки опасных людей и организаций ». Что именно социальная сеть посчитала «опасной» - знамя Победы Великой Отечественной войны или советского солдата на башне – пользователи Facebook так и не поняли.

ИСТОЧНИК KP.RU