В Москве хотят внедрить новый способ тестирования на коронавирус

9 Май 2020 2020-05-09T18:08:11+03:00

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В российской столице намерены внедрить новый метод диагностики коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

- В скором времени в городе будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, - рассказала заммэра Москвы.

По ее словам, новый способ диагностики планируют применять уже со следующей недели. Он позволит выявить не только заболевших, но и тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Анастасия Ракова добавила, что первоначально его предложат предприятиям, а позже хотят внедрить на основе государственно-частного партнерства. При этом Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование на наличие инфекции и антител — за счет средств города.

ИСТОЧНИК KP.RU