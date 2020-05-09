2020-05-09T18:08:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве хотят внедрить новый способ тестирования на коронавирус

Диагностика будет проходить на основе анализа венозной крови
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве хотят внедрить новый способ тестирования на коронавирусВ Москве хотят внедрить новый способ тестирования на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В российской столице намерены внедрить новый метод диагностики коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

- В скором времени в городе будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, - рассказала заммэра Москвы.

По ее словам, новый способ диагностики планируют применять уже со следующей недели. Он позволит выявить не только заболевших, но и тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Анастасия Ракова добавила, что первоначально его предложат предприятиям, а позже хотят внедрить на основе государственно-частного партнерства. При этом Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование на наличие инфекции и антител — за счет средств города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
На Украине произошли стычки из-за советской символики в День Победы
В Белом доме назвали победителями нацизма только США и Великобританию
В Москве хотят внедрить новый способ тестирования на коронавирус
Facebook удаляет легендарное фото знамени Победы над Рейхстагом
Минута молчания на День Победы 9 мая 2020 года: страна почтит память павших
Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Умер Литл Ричард - «отец рока»
Участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти три миллиона человек
Милла Йовович на русском рассказала о своих бабушке и дедушке, участвовавших в ВОВ
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Наталья Орейро восхитила поклонников советской песней в честь Дня Победы
Полиция проверяет больницу в Коммунарке после сообщения о минировании
Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства
Трамп встретился с ветеранами, несмотря на ограничения из-за пандемии
Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
В Госдуме сделали обязательным ношение маски и перчаток на заседаниях
В Испании после пандемии туристам придется бронировать места на пляже
В твиттер Меланьи Трамп пользователи благодарят Советский Союз за Победу над фашизмом
Жители Латвии возлагают цветы к памятникам советским солдатам, несмотря на режим ЧП
Из резервного фонда Чувашии на борьбу с коронавирусом выделят ещё 270 млн рублей
В аэропорту Домодедово объявлена угроза взрыва
Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада