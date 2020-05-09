2020-05-09T20:04:08+03:00
В мире

В Праге вандалы осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу

На место маршала преступники поставили двухметровый унитаз
Ксения АНУФРИЕВА
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В Праге вандалы осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу КоневуВ Праге вандалы осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу КоневуФото: REUTERS
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Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором раньше стоял памятник маршалу Ивану Коневу. На пьедестал они поставили двухметровый унитаз из пенопласта, сообщает чешское издание «Novinky.cz».

Звонок от первого очевидца этого осквернения поступил от местного жителя сегодня утром, 9 мая. Мужчина хотел возложить в честь Дня Победы цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, но обнаружил, что на пьедестале находится двухметровый унитаз. Наряд полиции сразу же приехал на место, но у памятника уже никого не было, а «замену маршалу» сняли и поставили рядом с постаментом.

Местные правоохранительные органы уже начали расследование инцидента, пока что они пытаются дать правовую оценку этому событию.

Напомним, что власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года в начале апреля этого года. Монумент должны будут разместить в новом Музее Праги 20 века.

Многие российские политики посчитали эти действий чешских властей возмутительными, отметив, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. Следственный комитет уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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