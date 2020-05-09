Салют на 9 мая 2020 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

9 Май 2020 2020-05-09T21:09:56+03:00

Прямая онлайн-трансляция салюта на 9 мая 2020 года в Москве начнется в 22.00

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День Победы в Великой Отечественной войне для жителей нашей страны – любимый и по-настоящему объединяющий праздник, а в этом году торжество и вовсе должно было стать особенным. Ведь дата сегодня юбилейная – 75 лет Победы в войне.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая состоится праздничный салют. Мероприятие пройдет в российской столице в 22:00 по московскому времени.

Власти государства внесли многие изменения в расписания сегодняшнего праздника из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, чтобы обезопасить своих граждан, но праздничный салют, которого так ждут все жители столицы, состоится несмотря ни на какие препятствия.

Как правило, для просмотра салюта в Москве организовывают специальные площадки, с которых отлично видно фейерверки, но в этом году всех жителей города призвали оставаться дома, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье близких. Насладиться салютом сегодня можно, посмотрев онлайн-трансляцию мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU