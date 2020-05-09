Один человек погиб из-за пожара в московской «коронавирусной» больнице

9 Май 2020 2020-05-09T21:26:06+03:00

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Сильный пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где лечат пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Сотрудники медицинского учреждения вместе с пожарными эвакуировали пациентов горящего корпуса в соседнее здание. В общей сложности эвакуированы около 200 человек. Очаг пожара находился на первом этаже урологического корпуса.

По сообщению МЧС столицы, в результате пожара погиб один человек. Специалисты уже ликвидировали возгорания. Предварительно, пожар произошел из-за возгорания кислородного баллона в одной из палат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778266" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в Москве в больнице для больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU