2020-05-10T06:03:58+03:00
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о присвоении США победы над нацизмом

Подобные высказывания, по мнению дипломата, можно назвать "переписыванием истории", и мириться с этим нельзя
Юлия КЕКОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Фейсбук Марии ЗахаровойОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Фейсбук Марии Захаровой
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома, опубликованного в социальных сетях, о победе США и Великобритании над нацизмом. Пост появился 9 мая, в знаменательную для нашей страны и других государств юбилейную дату - 75-летие Великой Победы.

По ее мнению, подобные высказывания можно расценивать как публичное "переписывание истории", и мириться с этим нельзя.

- Называйте это как угодно: фальсификация или издевательство над здравым смыслом. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - подчеркнула Захарова в своем посте на Фейсбуке.

У дипломата "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект" от принятия российским лидером Владимиром Путиным и президентом американским президентов Дональдом Трампом совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. Захарова, отметила, что в документе "подчеркивалась роль многих стран и народов в борьбе против нацистского режима".

Тем временем, в Белом Доме не стали комментировать ситуацию с постом о присвоении победы. Однако после такой резкой публикации соцсети администрации оказались буквально завалили комментариями с возмущениями пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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