Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов

10 Май 2020 2020-05-10T09:04:29+03:00

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Когда очень скучаешь по работе в период самоизоляции, может быть и так. Дублерши голливудских актрис устроили виртуальный бой в соцсетях. Девушки засиделись дома, а руки, да и ноги, просят драки. Не настоящей, конечно, но в искусстве постановочного боя этим профессионалам нет равных. Поэтому девушки "избили" друг друга через экраны смартфонов.

Челлендж запустила знаменитая в Голливуде дублёрша Зои Белл. Она бросила вызов своим коллегам-дублершам актрис Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Холли Берри, Зои Салдана и другим, те согласились и в итоге подписчики стали свидетелями качественного голливудского боя - боевик в период самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kp.ru/video/embed/778311" frameborder="0"></iframe> Знаменитая дублёрша Зои Белл собрала популярных актрис и каскадёрш в челлендже.

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ИСТОЧНИК KP.RU