2020-05-10T09:04:29+03:00
В мире

Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов

Девушки подменяют звезд в "боевых" сценах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Когда очень скучаешь по работе в период самоизоляции, может быть и так. Дублерши голливудских актрис устроили виртуальный бой в соцсетях. Девушки засиделись дома, а руки, да и ноги, просят драки. Не настоящей, конечно, но в искусстве постановочного боя этим профессионалам нет равных. Поэтому девушки "избили" друг друга через экраны смартфонов.

Челлендж запустила знаменитая в Голливуде дублёрша Зои Белл. Она бросила вызов своим коллегам-дублершам актрис Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Холли Берри, Зои Салдана и другим, те согласились и в итоге подписчики стали свидетелями качественного голливудского боя - боевик в период самоизоляции.

Знаменитая дублёрша Зои Белл собрала популярных актрис и каскадёрш в челлендже.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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