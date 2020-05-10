Дублерши Марго Робби и Кэмерон Диаз устроили драку через экраны смартфонов
Когда очень скучаешь по работе в период самоизоляции, может быть и так. Дублерши голливудских актрис устроили виртуальный бой в соцсетях. Девушки засиделись дома, а руки, да и ноги, просят драки. Не настоящей, конечно, но в искусстве постановочного боя этим профессионалам нет равных. Поэтому девушки "избили" друг друга через экраны смартфонов.
Челлендж запустила знаменитая в Голливуде дублёрша Зои Белл. Она бросила вызов своим коллегам-дублершам актрис Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Холли Берри, Зои Салдана и другим, те согласились и в итоге подписчики стали свидетелями качественного голливудского боя - боевик в период самоизоляции.
Знаменитая дублёрша Зои Белл собрала популярных актрис и каскадёрш в челлендже.
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ИСТОЧНИК KP.RU